غموض حول مصير مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري

اسماء السيد - تنطلق الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم الاثنين وسط غموض حول مصير مباراة الأهلي حامل اللقب والجونة المقررة يوم الأربعاء.
وأبلغ الأهلي الاتحاد المصري للعبة بأنه لن يخوض أي مباراة قبل القمة ضد غريمه الزمالك والتي كان من المقرر إقامتها أمس السبت لكنها تأجلت لأسباب أمنية دون تحديد موعد جديد.
وبدلا من القمة لعب الزمالك أمام المقاولون العرب أمس السبت وفاز 2-1 في مباراة مقدمة من الجولة الخامسة ليصعد للصدارة مؤقتا.
ويبقى مصير لقاء الأهلي والجونة مجهولا حتى الآن مع تمسك الأهلي بموقفه بينما لم يحسم الاتحاد المصري إن كانت ستلعب المباراة في موعدها أو سيتم تأجيلها.
ويتصدر الزمالك المسابقة بعشر نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة عن الأهلي الذي خاض ثلاث مباريات.
وقال الأهلي بموقعه على الانترنت إن الفريق تدرب أمس السبت "استعدادا للمرحلة المقبلة".
وتبدأ الجولة الجديدة بمواجهة بين بيراميدز، صاحب المركز الثالث بثماني نقاط، مع الإنتاج الحربي كما يلعب المصري البورسعيدي مع نادي مصر غدا الاثنين.
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