وزير الرياضة يهنىء البعثة المصرية بالفوز ب 14 ميدالية في بطولة العالم للإعاقات الذهنية بأستراليا

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جميع أعضاء البعثة المصرية من لاعبين وإداريين ومشرفين، بمناسبة الفوز ب 14 ميدالية في منافسات بطولة العالم للاعبين ذوى الإعاقات الذهنية، التي أقيمت بأستراليا في الفترة من 12 حتى 19 أكتوبر 2019.

ومن المقرر أن يستقبل وزير الشباب والرياضة، غدا الإثنين، أبطال مصر بمطار القاهرة الدولى فور عودتهم من أستراليا، واستطاع لاعبو مصر تحقيق الفوز في منافسات البطولة حيث أحرز اللاعبون ميدالية فضية وأخرى برونزية في السباحة، و 8 ميداليات في ألعاب القوى بواقع 6 ذهب، و ميدالية فضية وميدالية برونزية، و4 ميداليات في تنس الطاولة مقسمين إلي ميداليتين فضية وميداليتين برونزية.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالأداء المتميز للاعبي مصر من ذوى القدرات والهمم في المراحل المختلفة بمنافسات بطولة العالم للإعاقات الذهنية بأستراليا، وقدرتهم على تحقيق الفوز في منافسات البطولة تأكيدًا على قدراتهم وتميزهم في مختلف الألعاب

ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى تكريم البعثة المصرية عقب عودتهم من أستراليا تقديرًا لحسن أدائهم وتمثيلهم المشرف لمصر في البطولة، والذي كُلل بالفوز ب 14 ميدالية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم لأبناء مصر الرياضيين ومن ذوى القدرات والهمم استعدادًا للمشاركات الدولية فى مختلف البطولات. لاعبو مصر تحقيق الفوز في منافسات البطولة حيث أحرز اللاعبون ميدالية فضية وأخرى برونزية في السباحة، و 8 ميداليات في ألعاب القوى بواقع 6 ذهب، و ميدالية فضية وميدالية برونزية، و4 ميداليات في تنس الطاولة مقسمين إلي ميداليتين فضية وميداليتين برونزية.وأشاد الدكتور أشرف صبحي، بالأداء المتميز للاعبي مصر من ذوى القدرات والهمم في المراحل المختلفة بمنافسات بطولة العالم للإعاقات الذهنية بأستراليا، وقدرتهم على تحقيق الفوز في منافسات البطولة تأكيدًا على قدراتهم وتميزهم في مختلف الألعاب الرياضية ولفت وزير الشباب والرياضة، إلى تكريم البعثة المصرية عقب عودتهم من أستراليا تقديرًا لحسن أدائهم وتمثيلهم المشرف لمصر في البطولة، والذي كُلل بالفوز ب 14 ميدالية، مشيرًا إلى تقديم كل الدعم لأبناء مصر الرياضيين ومن ذوى القدرات والهمم استعدادًا للمشاركات الدولية فى مختلف البطولات.

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