رياضة | تسريبات "الجنايني" تشعل الأهلي

انتابت حالة من الغضب الشديد المسئولين في النادي الاهلي بعد التسريبات الصادرة عن اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة والتي جاء فيها إنها سوف تقوم بتطبيق اللوائح حال عدم خوض فريق الأهلي لمباراته القادمة مع الجونة في الأسبوع الخامس للدوري والمحدد لها الأربعاء المقبل، واعتباره منسحبًا وخصم ثلاث نقاط من رصيده في نهاية الموسم.

وأكد مصدر رفيع المستوى داخل القلعة الحمراء أن اتحاد الكرة ورئيسه عمرو الجنايني يريد تطبيق اللوائح على الهوى والكيف، متسائلا أين كانت هذه اللوائح ورئيس الزمالك يسب الأهلي ومجلس إدارته وجماهيره على مدار الساعة ، خاصة أن الأهلي تقدم لاتحاد الكرة بعدة شكاوى لا تزال حبيسة الأدراج دون البت فيها، ولا يزال رئيس الزمالك يمارس هواياته في التجاوز بحق الأهلي وقياداته ، ولجنة الجنايني ترفع شعار " لا أرى .. لا أسمع .. لا أتكلم".

وأكد المصدر على أنه ليس من حق الجنايني ورفاقه الحديث عن اللوائح قبل تطبيقها على الجميع، مطالبا بتوضيح أي لائحة هذه التي منحت اتحاد الكرة سلطة إلغاء مباراة في جدول الدوري الذي وضعه الإتحاد بمحض إرادته بين المقاولون العرب وأسوان في الاسبوع الرابع للدوري، وأن يقيم بدلًا منها مباراة الزمالك والمقاولون ، وهي المباراة التي كان من المفترض أن تقام ضمن فعاليات الأسبوع الخامس قبل أن يتم إقامتها في الجولة الرابعة ، ومنح الجنايني فريق أسوان راحة لا يرغب فيها وأجبر المقاولون على مواجهة الزمالك في أمور بعيدة تماما عن الإحترافية والعدالة وتكافؤ الفرص وبعد كل هذا يتحدث اتحاد الكرة عن اللوائح!

وشدد المصدر الأهلاوي على أن اتحاد الكرة هو من وضع نفسه في هذه الورطة، وعليه أن يقوم بحلها ، حيث كان بمقدوره أن يؤجل الجولة الرابعة بالكامل ويحافظ على ترتيب مباريات جدول الدوري ويحقق العدالة بين الأندية المتنافسة دون تبديل وتوافيق، لكنه استثمر قرار تأجيل مباراة القمة لدواع أمنية لخدمة طرف بعينه.