رياضة | رسميا.. إصابة نجم بايرن ميونيخ بقطع في الرباط الصليبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إصابة نجم بايرن ميونيخ بقطع في الرباط الصليبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني اليوم الأحد إصابة نيكلاس سولي بقطع في الرباط الصليبي وغيابه لفترة طويله عن الملاعب.

وكان نيكلاس سولي مدافع نادي بايرن ميونخ قد تعرض إلى إصابة خلال مباراة الفريق ضد نادي أوجسبورج ولم يستطع استكمال المباراة.

وأكد نادي بايرن ميونخ في بيان رسمي أن نيكلاس سولي خضع للمزيد من الفحوصات الطبية والتي أكدت أنه تعرض إلى تمزق في الرباط الصليبي.

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كما كشف نادي بايرن ميونخ أن نيكلاس سيخضع لعملية جراحيه اليوم الأحد.

ولم يحدد نادي بايرن ميونخ موعد عودة نيكلاس سولي إلى الملاعب ولكن كشفت التقارير الصحفية الألمانية أن اللاعب موسمه قد انتهى مع الفريق.

ويتواجد نادي بايرن ميونخ الألماني في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.