رونالدو يقود يوفنتوس لتعزيز صدارته في الدوري الإيطالي

افتتح كريستيانو رونالدو التسجيل في فوز يوفنتوس 2-1 على ضيفه بولونيا يوم السبت ليبتعد بصدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بفارق أربع نقاط.



وهز رونالدو الشباك من مدى قريب في الدقيقة 19 لكن دانيلو أدرك التعادل لبولونيا بعد ذلك بقليل.



واستفاد ميرالم بيانيتش من خطأ دفاعي ليحرز هدف الفوز ليوفنتوس في الشوط الثاني فيما حُرم بولونيا من إدراك التعادل مرة أخرى بعد اصطدام كرة بالعارضة وإنقاذ مذهل من جيانلويجي بوفون في الوقت المحتسب بدل الضائع.



ومدد فريق المدرب ماوريتسيو ساري سلسلة انتصاراته إلى خمس مباريات متتالية بجميع المسابقات وحافظ على سجله الخالي من الهزيمة هذا الموسم.



وأبلغ ساري خدمة دي.ايه.زد.ان الرياضية عبر الانترنت ”قلت للاعبي فريقي إنه لا يجب علينا الاكتفاء بالسيطرة على المباراة والحفاظ على تقدمنا أو اللعب باسترخاء لأننا سنغامر بترك أنفسنا في موقف مخاطرة في النهاية.



”كانت مباراة جيدة لكنها شهدت ثلاثة أو أربعة أخطاء كارثية يجب علينا التعامل معها“.



وأضاف ”يجب علي التأكد من أن اللاعبين يدركون أننا نستحوذ على الكرة لسبب وعدم فعل ذلك لمجرد الاستمتاع به. دخلنا في مرحلة الاكتفاء بما نفعله وهذا ليس جيدا على الإطلاق“.



ويملك حامل اللقب 22 نقطة لكن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني يمكنه تقليص الفارق إلى نقطة واحدة لو انتصر في ساسولو يوم الأحد.



ووصل رونالدو إلى الهدف رقم 700 في مسيرته في خسارة البرتغال أمام أوكرانيا الأسبوع الماضي وأحرز الهدف 701 في الشوط الأول بعدما تفوق على مراقبه وسدد في المرمى.



وسافر بولونيا إلى تورينو وهو فائز في مباراة واحدة من آخر 31 زيارة إلى يوفنتوس لكنه أدرك التعادل عبر دانيلو في منتصف الشوط الاول عندما سدد المدافع البرازيلي كرة قوية في الشباك.

المصدر: رويترز