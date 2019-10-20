شكرا لقرائتكم خبر عن أبها يستضيف الفيحاء.. ومواجهة «نار» بين الفيصلي والحزم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

تختتم مساء اليوم (الأحد) لقاءات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة لقاءين، إذ سيستضيف فريق أبها نظيره الفيحاء على استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، وذلك عند الساعة 6:25م، فيما يحل الحزم ضيفاً على الفيصلي في اللقاء الذي سيجمع بينهما على استاد مدينة المجمعة الرياضية عند الساعة الثامنة مساءً.

أبها يطمع في نقاط الفيحاء

على أرضه وبين جماهيره يدخل فريق أبها لقاءه أمام الفيحاء محتلاً المركز العاشر برصيد 7 نقاط حصدها من فوزين وتعادل و3 خسائر، وأحرز هجومه 7 أهداف، وعليه 9 أهداف، فيما يدخل فريق الفيحاء هذا اللقاء وهو في المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط جمعها من فوز وتعادلين و3 خسائر تلقاها في الجولات الثلاث الأخيرة، وله من الأهداف 3 وعليه 8 أهداف، ويسعى فريق الفيحاء لكسر حاجز الهزائم المتتالية والعودة لطريق الانتصارات رغم قوة الفريق المضيف أبها.

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صراع المقدمة

بعد أن حقق فريقا الفيصلي والحزم 3 انتصارات متتالية، فإنهما يتواجهان مساء اليوم سعياً لتحقيق الانتصار الرابع على التوالي ومواصلة الانطلاقة نحو مراكز المقدمة.

ويدخل فريق الفيصلي هذا اللقاء محتلاً المركز الرابع برصيد 11 نقطة من 3 انتصارات وتعادلين، ويتبقى له لقاء مؤجل، وأحرز هجومه 7 أهداف وولج مرماه 3 أهداف، فيما يدخل الحزم هذا اللقاء وهو خلف الفيصلي في المركز الخامس برصيد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل وخسارتين، وله 9 أهداف وعليه 10 أهداف.