شكرا لقرائتكم خبر عن حارس ريال مدريد: كنا نريد الفوز ولكن تعقدت الأمور أكثر والان مع التفاصيل

قال الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمي نادي ريال مدريد الإسباني، في تصريحات تلفزيونية عقب الخسارة أمام ريال مايوركا بالليجا الإسبانية، إن الفريق كان يريد الفوز بالمباراة لكن اللعب بعشرة لاعبين بعد طرد ‏اودريوزولا عقد الأمور أكثر.

وأضاف كورتوا: "اظن أننا كنا ننتظر دخول مايوركا المباراة بهذه الطريقة، والمدرب قال لنا بأنهم سيدخلون اللقاء بكثافه كبيرة وكان علينا أن نركز في ذلك منذ البداية، لكننا واجهنا بعض الصعوبات خلال أول 20 دقيقة وسجلوا هدفًا مبكرًا أيضًا وحاولت التصدي لهذا الهدف لكن فشلت".

وأردف: "‏حاولنا أن نعود في المباراة أيضًا بعد ذلك وكان لدينا الفرص لكننا ربما افتقدنا للمسة الأخيرة من أجل تحويل تلك الفرص إلى أهداف، علي أي حال نحن جاهزون لدوري الأبطال بطبيعة الحال والفريق سيصارع وسيكافح حتى النهاية، اليوم حاولنا أن نفوز لكننا افتقدنا للفعالية واللمسة الأخيرة وكان لدينا فرص للتهديف لكن القادم أفضل".