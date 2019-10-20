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أرقام سلبية في مشوار الحارس تيبو كورتوا مع ريال مدريد

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انضم الحارس الدولي البلجيكي تيبو كورتوا، الي صفوف نادي ريال مدريد الإسباني الموسم الماضي، قادما من الإنجليزي لمدة 6 سنوات مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

ومنذ أن انضم الحارس الدولي البلجيكي لصفوف ريال مدريد، لعب معه ️44 مباراة، استقبل 60 هدفًا وحافظ على نظافة شباكه في 12 مباراة فقط.

وخسر نادي ريال مدريد مساء السبت، من نظيره ريال مايوركا بهدف مقابل لاشئ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الاسباني الممتاز.

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