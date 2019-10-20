رباعية بمرمى نيس تعزز صدارة سان جيرمان للدوري الفرنسي

حقق فريق باريس سان جيرمان فوزه الثالث على التوالي في الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه نيس 4-1 خلال المباراة التي جمعتهما الجمعة ضمن منافسات الجولة العاشرة من المسابقة.

وسجل أهداف باريس سان جيرمان الأرجنتيني أنخل دي ماريا (هدفين) في الدقيقتين 15 و21، وكيليان مبابي في الدقيقة 88، وماورو إيكاردي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

فيما سجل هدف نيس الوحيد إجناتيسو غانجو في الدقيقة 67.

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وشهدت المباراة طرد لاعبين من فريق نيس هما ويلان سيبريان وكريسوف هيريل في الدقيقتين 74 و77.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق خمس نقاط عن أقرب ملاحقيه نانت الذي يخوض مباراته في هذه الجولة السبت أمام ميتز، وتوقف رصيد نيس عند 13 نقطة في المركز التاسع.

الجزيرة نت