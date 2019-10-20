ميسي يقود برشلونة لهزيمة إيبار وصدارة الليغا مؤقتا

صعد برشلونة (حامل اللقب) إلى صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا) مؤقتا بعد فوزه على مضيفه إيبار بثلاثية نظيفة اليوم السبت على ملعب إيبوروا، في الجولة التاسعة.

وافتتح الفرنسي أنطوان غريزمان التسجيل في الدقيقة 13، ثم أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 58 قبل أن يكمل لويس سواريز الثلاثية في الدقيقة 66 بمساعدة ميسي.

ورفع الفائز رصيده بذلك إلى 19 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقط واحدة أمام ريال مدريد الذي يواجه في وقت لاحق اليوم ريال مايوركا، في حين تجمد رصيد المهزوم عند تسع نقاط في المركز 14.

وكان تسجيل ميسي هدفا وصناعة هدف آخر بمثابة احتفال بمناسبة مرور 15 عاما على أول مشاركة له بقميص برشلونة، حين ظهر للمرة الأولى بقميص الفريق الكتالوني عندما شارك من مقعد البدلاء بالدقائق الأخيرة من لقاء إسبانيول في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2004.

الجزيرة نت