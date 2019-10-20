شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: الزمالك استحق الفوز على المقاولون وميتشو قدم مردودا جيدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر الأسبق السابق أن طارق حامد لاعب الفريق ظهر باداء جيد خلال مواجهة المقاولون العرب في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف أيمن يونس خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة "on sport " : الزمالك أستحق الفوز على المقاولون اليوم و طارق حامد أدائه رائع ومثالي في كل مباراة و فرجاني ساسي عاد بقوة وكان نجم من نجوم اللقاء وكذلك حمدي النقاز ومحمد عبد الشافي و ميتشو قدم مباراة قوية اليوم أفضل من المباريات السابقة، وأظهر الفريق بشكل مختلف خلال لقاء اليوم وهناك عملية ضغط متكامل الزمالك قام بها خلال مواجهة المقاولون وكان هذا سر الفوز" .

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واشار أيمن يونس أن تغييرات ميتشو أضطرارية ولكن أدائه جيد والفريق ككل يستحق الفوز وعماد النحاس قدم مباراة قوية أيضا ولكن هناك بعض الأخطاء الدفاعية التي كلفته الهزيمة".

فاز فريق الزمالك على المقاولون العرب بنتيجة 2/1، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم السبت على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز.