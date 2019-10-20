شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية، اليوم السبت، 19 / 10 / 2019، أبرزها: فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبى للإيقاف، وفوز الزمالك على المقاولون العرب.

الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري

انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بفوز الفريق الأبيض 2/1، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 34.

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبى للإيقاف

يغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراته المقبلة أمام انبي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري للإيقاف.

شاهد.. الأهلى يواصل تدريباته فى التتش رغم الإعلان عن عدم مواجهة الجونة

يواصل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى استعداداته للمراحلة المقبلة، رغم أن مجلس القلعة الحمراء أكد فى بيانه الأخير، أن الفريق لن يلعب أى مباراة محلية قبل مواجهة الزمالك فى مباراة القمة، والتى تم تأجيلها لدواع أمنية بعد أن كان مقرر إقامتها اليوم السبت.

فايلر يقود فقرة للكرات العرضية في مران الأهلي

خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.

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الأهلي يخير حسام عاشور بين الاعتزال أو التجديد موسماً

يخير مسئولو النادي الأهلي حسام عاشور، قائد الفريق، بين التجديد لمدة موسم أو الاعتزال بنهاية الموسم الجارى، وينتهى عقد حسام عاشور مع الأهلي فى نهاية الموسم الجارى برفقة عدد من النجوم الآخرين منهم أحمد فتحى ووليد سليمان وشريف إكرامى.

اتحاد الكرة يجدد الثقة فى عادل الشوربجى رئيسا للجنة التظلمات

جددت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة الثقة فى عادل الشوربجى رئيس لجنة التظلمات بالجبلاية خلال الجمعية العمومية المقبلة.

الأهلي يرفض الاستعجال فى عودة محمود متولي بسبب التوقف

يرفض الجهاز الفني للأهلي، بقيادة السويسري رينيه فايلر، الاستعجال فى إعادة محمود متولي مدافع الفريق للتدريبات، خاصة أن الفريق مقبل على فترة توقف طويلة بسبب ارتباطات المنتخب الأولمبى.