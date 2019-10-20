شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم السبت 19 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم السبت 19 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري.

الزمالك يهزم المقاولون العرب 2/1 ويعتلي صدارة الدوري

انتهت مباراة الزمالك والمقاولون العرب بفوز الفريق الأبيض 2/1، فى المواجهة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت على ملعب السلام، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 15، وأحرز أحمد سيد زيزو هدف الفوز للزمالك فى الدقيقة 34.

فرجاني ساسي يغيب عن الزمالك أمام إنبى للإيقاف

يغيب التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق الزمالك عن الفريق الأبيض في مباراته المقبلة أمام انبي المقرر لها يوم 27 أكتوبر الجاري في الجولة السادسة لمسابقة الدوري للإيقاف.

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البدرى وجهاز المنتخب فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب بملعب السلام

حضر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة فريقى الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز على ملعب السلام.

الأفريقى لليد يحدد 2 أبريل لمواجهة الزمالك والترجى فى السوبر بالجزائر

حدد الاتحاد الأفريقى لكرة اليد، برئاسة منصور أريمو، 2 أبريل المقبل موعداً لإقامة مباراة الزمالك والنجم الساحلى فى السوبر الأفريقى بالجزائر، بينما حصل الأخير على شرف تنظيم بطولة أفريقيا للأندية أكتوبر 2020 .