شكرا لقرائتكم كل ما تريد معرفته عن مباراة الزمالك والمقاولون اليوم السبت فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الزمالك ضد المقاولون .. كل ما تريد معرفته عن المباراة



يصطدم الزمالك مع نظيره المقاولون العرب، فى الثامنة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى المصري ، المقرر إقامتها على ستاد السلام، بعدما أُسدل الستار على الأزمة الأخيرة التى شهدتها الساحة الرياضية فى الأيام الأخيرة، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل، لتقام اليوم السبت، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة.

يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراته أمام المقاولون العرب لتحقيق عدد من الأهداف، أولها التقدم فى جدول مسابقة الدورى الممتاز، بعد التعادل الأخير الذى حققه الأبيض أمام نادى مصر، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، بهدف لكل فريق، والذى تسبب فى إهدار أول نقطتين للأبيض فى مسابقة الدورى هذا الموسم،.

يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة، فيما تساوى معه المقاولون فى الرصيد من النقاط، إلا أن الذئاب يسبقه فى الترتيب حيث أحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف، حيث أحرز 4 أهداف فيما أكتفى الأبيض بإحراز 3 أهداف،.

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يسعى الفارس الأبيض لتحقيق الفوز فى المباراة ليكون دفعة معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالى، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، بإعادة المباراة بين الطرفين لحسم تأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية بينما سيشارك الخاسر فى دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق السنغالى بهدفين مقابل هدف.





حرص الصربى ميلتون سريدوفيتش المُلقب بـ "ميتشو"، المدير الفنى للزمالك، على عزل لاعبيه عن كل الأجواء التى سبقت المباراة، حيث كان مسئولى الفريقين يرفضان خوض المباراة بعد تعديل موعدها قبل أن يعودان ويوافقان على إقامتها فى موعدها الجديد، حيث قام ميتشو بتحفيز اللاعبين والتأكيد عليهم على ضرورة خوض أى مباراة بهدف تحقيق الثلاثة نقاط من أجل المنافسة على البطولات المختلفة التى يشارك فيها الفريق سواء على المستوى المحلى أو الإفريقى، لإسعاد الجماهير البيضاء الراغبة فى تتويج فريها ببطولة الدورى هذا الموسم بعدما كان قريبًا من التتويج به فى الموسم الماضى.





ومن المتوقع أن يدفع الصربى ميتشو بتشكيل مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

حرص عماد النحاس، المدير الفنى للمقاولون العرب، على تجهيز فريقه جيدًا وتحفيز لاعبيه لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك، لمواصلة مشوارهم نحو المنافسة على التواجد فى المربع الذهبى بجدول مسابقة الدورى الممتاز، خاصة أن موقف الفريقين واحد فى جدول المسابقة، حيث افتتح الذئاب مشوارهم فى الموسم الجارى بالفوز على طلائع الجيش بهدف دون رد، قبل أن يتعادل مع سموحة بهدفين لكل فريق، قبل أن يفوز على الإنتاج الحربى بهدف دون رد فى الجولة الثالثة من المسابقة، فيما يدخل المقاولون المباراة .





تأكد غياب طاهر محمد طاهر، صانع ألعاب المقاولون العرب، عن تدعيم صفوف ذئاب الجبل فى مباراة اليوم، حيث فضل النحاس عدم المجازفة به إلا بعد الاطمئنان على جاهزيته بشكل كامل، بعدما تعرض للإصابة فى العضلة الخلفية خلال مشاركته الأخيرة الانتاج الحربى ليبتعد صانع ألعاب المقاولون عن المشاركة مع المنتخب الأوليمبى فى معسكره الأخير ليخوض تدريبات تأهيلية.