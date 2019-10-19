إلغاء مباراة في كأس الاتحاد الإنكليزي بسبب توجيه إهانات عنصرية للاعبين









اسماء السيد - تم إلغاء مباراة في الدور الرابع التمهيدي بكأس الاتحاد الانكليزي لكرة القدم بين هارينجي بورو ويوفيل تاون السبت بسبب مزاعم عن انتهاك عنصري ساقاها لاعبو هارينجي.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.ٍسي) أنه تم إيقاف المباراة في الدقيقة 64 بينما كان يوفيل متقدما 1-صفر عقب ركلة جزاء سددها ريس ميرفي وذلك بعد توجيه بعض الجماهير لإهانات وسباب للحارس الكاميروني دوجلاس باجيتا على استاد كولز بارك.

وقاد توم لويزو مدرب هارينجي تشكيلة أصحاب الأرض إلى خارج الملعب عقب الهدف مباشرة وتم إلغاء المباراة في النهاية وذلك بعدها بنحو 35 دقيقة.

وذكر نادي هارينجي على تويتر "تم إلغاء المباراة عقب انتهاك عنصري. فترة رهيبة مرت بنا بعد الظهر".

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وذكر لويزو مدرب هارينجي أن لاعبا آخر لديه وهو كوبي رو تم استهدافه.

وقال لويزو لبي.بي.سي "الأمر محزن. الإهانة التي تعرض لها بعض اللاعبين لدي كانت مثيرة للاشمئزاز.

"حصل الفريق الآخر على ركلة جزاء ومع استعدادهم لتنفيذها، تم توجيه إهانة لحارس مرمى فريقي وتم إلقاء قارورة عليه.

"ثم تعرض اللاعب رقم ستة لدي.. وهو رو... لإهانات. تم إهانته عنصريا ولم يكن بالإمكان أن اتركه يواصل اللعب.

"لا تعني كأس الاتحاد الانجليزي الكثير بالنسبة لنا. لن نفوز بها على الإطلاق. بالتوفيق لليوفيل تاون إذا ما تمت معاقبتنا واستبعادنا من البطولة. فليكن ما يكون، لست مهتما".