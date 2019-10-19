تقرير | اتجاه نحو تجميد الدوري المصري حتى بداية ديسمبر

يَدرس الاتحاد المصري لكرة القدم فكرة تجميد مسابقة الدوري المصري الممتاز لأكثر من شهر، بسبب البيان الصادم الذي أصدره النادي الأهلي نهاية الأسبوع الماضي، بعدم خوضه لأي مباراة في الدوري قبل مواجهة الزمالك في الجولة الرابعة.

واندلعت أزمة بين الاتحاد المصري والأهلي يوم الثلاثاء الماضي، عندما قرر الأول تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الرابعة، من يوم 19 أكتوبر إلى أجل غير مُسمى، بحجة رفض الجهات الأمنية إقامة المباراة في هذا الأسبوع لأسباب غير معلنة.

وضغط الاتحاد المصري على الأهلي بكل ما لديه من قوة كي يواجه الجونة يوم الاربعاء المقبل في الجولة الخامسة، إلا أنه فشل في إقناعه ليقرر اليوم السبت تأجيل تلك المباراة إلى موعد لم يتحدد بعد.

بينما وافقت إدارة نادي الزمالك بقيادة مرتضى منصور على خوض مباراة الجولة الخامسة أمام المقاولون العرب اليوم السبت 19 أكتوبر، لتكون البروفة الأخيرة بالنسبة لبطل الكونفدرالية قبل مباراة الإعادة في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا أمام جينيراسون فوت السنغالي.

وقال مصدر داخل الاتحاد المصري لـ (الخليج 365) “فكرة تجميد الدوري لحين حل أزمة مباراة القمة مطروحة بقوة الآن، والحجة ستكون تحضير منتخب مصر الأول لمباراتي كينيا وجزر القمر في افتتاح التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا 2021، ومساعدة المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي (شوقي غريب) على تجهيز فريقه لخوض مباريات كأس أمم أفريقيا تحت 23، كي تتأهل البلاد إلى أولمبياد طوكيو 2020”.

وأضاف نفس المصدر لـ (الخليج 365) “بطولة أمم أفريقيا للمنتخبات الأولمبية ستنطلق يوم 8 نوفمبر المقبل وستسمر حتى نهاية نوفمبر، وفي نفس الفترة من المفترض أن تقام 16 مباراة ضمن منافسات الدوري المصري وهذا صعب”.

“لا تنس أن بعض الأندية مضطرة لترك بعض اللاعبين المتميزين للعب مع المنتخب الأولمبي خلال شهر نوفمبر، على سبيل المثال رمضان صبحي وصلاح محسن من الأهلي”.

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وختم نفس المصدر حديثه “كما كان متوقعًا تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة، وهناك توقف طويل من أجل النشاط الدولي لمنتخبي مصر الأول والأولمبي، ومن بعدها ستعاد الأمور إلى نصابها الصحيح باتفاقات جادة بين جميع الأطراف المعنية بالأزمة الأخيرة”.

ووضعت مصر في مجموعة الموت ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، حيث سيتواجد معها الثلاثي القوي “الكاميرون ومالي وغانا”، وستبدأ مصر مبارياتها أمام مالي يوم الجمعة 8 نوفمبر، وفي الجولة الثانية ستواجه غانا، وفي الجولة الثالثة الكاميرون.

ولعُبت منذ يوم الخميس الماضي (17 أكتوبر) سبع مباريات من الجولة الرابعة بالدوري المصري، حيث افتتحها الإنتاج الحربي بهزيمة إنبي بهدف دون رد، واستقال بعدها مدرب إنبي “علي ماهر” من منصبه.

وفي نفس اليوم فاز فريق مصر المقاصة على المصري البورسعيدي بركلة جزاء سجلها المهاجم المخضرم “صلاح أمين” في الدقيقة 86.

وتعادل كل من بيراميدز وأف سي مصر على أرضهما أمام سموحة والجونة – على الترتيب–.

وفي مباريات يوم الجمعة خسر الإسماعيلي على ملعبه من حرس الحدود 0-1، وتعادل الاتحاد في الاسكندرية مع وادي دجلة 1/1، وتأجلت مباراة المقاولون العرب مع أسوان.