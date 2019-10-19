رياضة | الزمالك يفوز على المقاولون العرب 2-1 وينتزع صدارة الدوري مؤقتاً

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يفوز على المقاولون العرب 2-1 وينتزع صدارة الدوري مؤقتاً والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تحقيق الفوز على حساب نظيره المقاولون العرب بهدفين لهدف باللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الممتاز .

وبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء ومحمود حمدي “الونش” وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي في خط الدفاع وطارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” ومحمد أونجم ويوسف إبراهيم “أوباما” في خط الوسط ومصطفى محمد في خط الهجوم .

وبادر الزمالك بالهجوم المبكر على ذئاب الجبل على أمل فتح ثغرة دفاعية وسط دفاع مؤمن من المقاولون العرب ويمرر طارق حامد كرة طولية من وسط الملعب تجاه عبدالشافي المنطلق على الجبهة اليسرى إلا أن التمريرة خرجت بشكل أقوى من اللازم وتحولت إلى ركلة مرمى في الدقيقة الرابعة .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة تمر طولية في عمق منطقة الجزاء استقبلها فرجاني ساسي برأسية وسط غياب تام لدفاعات المقاولون إلا أن الكرة خرجت أعلى العارضة وتضيع معها فرصة هجمة واعدة للزمالك في الدقيقة السادسة من عمر المباراة .

ويواصل الزمالك هجماته ويحصل على ركلة ركنية على يسار مرمى المقاولون العرب، نفذها محمد أونجم بتمريرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء مرت من جميع لاعبي الفريقين بدون خطورة بعدها حاول أونجم من جديد اختراق منطقة جزاء المقاولون العرب من جهة اليسار إلا أن الدفاع تدخل بالوقت المناسب عن طريق عبد الوهاب إسماعيل وتمكن من استخلاص الكرة.

ومن هجمة مرتدة يخطف المقاولون العرب الكرة من وسط الملعب وترتد سريعة على الزمالك من الجانب الأيسر تمر عرضية من سيف الدين الجزيري يخرج عواد ليتصدى لها لكنها تمر من أمامه لتصل لمحمد سالم الذي يودعها الشباك الخالية معلنا تقدم المقاولون العرب بهدف دون رد في الدقيقة 11 من عمر المباراة .

واستمرت محاولات الزمالك لتعديل النتيجة مبكرا بتسديدة خطيرة عن طريق فرجاني ساسي من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى بعد أن تمكن الحارس محمود أبو السعود من إبعادها بأطراف الأصابع لركنية وتضيع فرصة محققة للزمالك .

ويكلل ساسي محاولاته الهجومية بالهدف الأول للزمالك في الدقيقة 15 من عمر المباراة بعد ركلة ركنية من الجانب الأيسر لعبها زيزو عرضية متقنة ليرتقي لها النجم التونسي ويودعها الشباك برأسية قوية ليعلن تعادل الزمالك بهدف لكل فريق .

وتهدأ المباراة قليلا بوسط الملعب بدون خطورة على كلا المرميين وينطلق أونجم من الجبهة اليمنى في محاولة لإختراق منطقة جزاء المقاولون العرب لكن الدفاع يتدخل وتخرج لركلة مرمى .

ويستمر ضغط الزمالك ومن خطأ دفاعي تصل الكرة للنقاز في الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء ليرسلها عرضية لزيزو الذي يسددها يسارية قوية لكنها تعلو العارضة وتضيع معها فرصة جديدة للزمالك في الدقيقة 26 من عمر المباراة .

وتستمر السيطرة التامة للزمالك على مجريات اللعب والمحاولات الهجومية على ذئاب الجبل وتمريرة طولية عن طريق أوباما من وسط الملعب تجاه عبدالشافي المنطلق داخل منطقة جزاء المقاولون العرب إلا أن الكرة تصل للحارس محمود أبو السعود.

ويكلل زيزو جهوده في المباراة بتسجيل هدف الزمالك الثاني في الدقيقة 35 من عمر المباراة بعد أن مر من مدافعي المقاولون على حدود المنطقة ليطلق الكرة صاروخية بعيدة من خارج المنطقة لتسكن الزاوية اليمنى للحارس معلنا تقدم الزمالك بهدفين لهدف .

ويواصل الزمالك هجومه ويحصل على ركلة ركنية على يسار مرمى المقاولون العرب، نفذها أونجم بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع في الوقت المناسب قبل أقدام الوصول لمحمود علاء.

بعدها يحصل الزمالك على ركلة حرة على يسار منطقة جزاء المقاولون العرب، نفذها محمد أونجم بتمريرة قوية إلى داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع بعيدا عن الخطورة في الدقيقة 41 من عمر المباراة .

وتهدأ المباراة قليلا في الوقت الأخير من عمر الشوط ليعلن الحكم محمود البنا دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع بعدها يطلق صافرته بتقدم الزمالك بهدفين لهدف في الشوط الأول .

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وفي الشوط الثاني استمرت سيطرة الزمالك على مجريات اللعب رغم انحصار اللعب في وسط الملعب وهدوء نسبي في رتم اللقاء .

ويحاول المقاولون العرب اللجوء للضغط المبكر على الزمالك لمحاولة خطف الكرة لكن بدون أي خطورة على مرمى عواد ويرد الزمالك بمحاولات لفتح ثغرة عن طريق أونجم ومصطفى محمد وزيزو لكن أيضا بدون خطورة حقيقية على مرمى أبو السعود .

ويسدد أونجم كرة قوية من داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيسر لكنها مرت بجوار القائم بقليل في الدقيقة 54 من عمر المباراة .

ويحصل فرجاني ساسي على بطاقة صفراء بعد كرة مشتركة في وسط الملعب مع لاعب المقاولون العرب بعدها تتوالى الركلات الحرة بوسط الملعب وبدون خطورة على كلا المرميين .

ويدفع المقاولون العرب بمحمد مجلي بدلا من أحمد الشيمي الذي تعرض للإصابة فيما دفع الزمالك بخالد بوطيب بدلا من مصطفى محمد في الدقيقة 63 من عمر المباراة لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق بالشوط الثاني .

ويحصل الزمالك على ركلة حرة على حدود المنطقة يلعبها أونجم عرضية داخل المنطقة يشتتها الدفاع بعيدا عن منطقة الخطورة .

وتمر الكرة عرضية من الجانب الأيمن للزمالك داخل منطقة الجزاء يحاول عليها بوطيب لتسديدها لتصطدم بدفاع المقاولون ثم يشتتوها الى خارج الملعب في الدقيقة 69 من عمر المباراة .

ويدفع المقاولون العرب بمحمد طلعب بدلا من عبدالله ياسين على أمل شن هجمات سريعة على مرمى الزمالك وتعديل النتيجة .

ويحصل الزمالك على أكثر من ركلة حرة ويحصل طارق حامد على ركلة تمر بدون خطورة بعدها ساسي على ركلة جديدة في وسط الملعب وبطاقة صفراء على مجلي لاعب المقاولون العرب وسط محاولات متبادلة من جانب الفريقين وبدون خطورة على المرمى .

ويفرض الزمالك سيطرته على مجريات اللعب ويتوغل عبدالشافي من الجانب الأيسر ويمررها لزيزو ليردها من جديد ليتوغل بوطيب داخل المنطقة ويحصل على الكرة ليمررها لساسي القادم من الخلف الذي يسددها لكنها تصل في يد الحارس في الدقيقة 76 من عمر المباراة .

ويكثف المقاولون من محاولاته في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لمحاولة تعديل النتيجة ولكن بدون أي خطورة على مرمى عواد وتستمر المحاولات في وسط الملعب .

ويدفع الجهاز الفني بإمام عاشور بدلا من محمد أونجم في الدقيقة 83 ويتعرض أحمد سيد زيزو للإصابة ووضح عليه عدم قدرته على استمرار اللعب .

ويشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية في وجه ساسي بعد كرة مشتركة في وسط الملعب ليطرده في الدقيقة 84 ويدفع الجهاز الفني بأشرف بن شرقي بدلا من زيزو المصاب ليكمل الزمالك المباراة بعشرة لاعبين .

وينظم الزمالك صفوفه في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة لتأمين فوز الفريق باللقاء وسط محاولات من المقاولون العرب لكنها لم ترتق لمرحلة الخطورة .

ويعلن الحكم 4 دقائق وقت بدل ضائع كادت أن تشهد الهدف الثالث للزمالك بعد انطلاقة من أوباما وإنفراد بالمرمى لكن الدفاع يتدارك الموقف في اللحظات الأخيرة ويفسد الهجمة البيضاء ويحصل سيف الدين الجزيري على البطاقة الصفراء الثانية ويتم طرده في اللحظات الأخيرة بعدها يطلق الحكم صافرته معلنا فوز الزمالك بهدفين لهدف .