رياضة | مانشستر يونايتد يرد على أنباء رحيل بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يرد على أنباء رحيل بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على أنباء رحيل الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقام أولي جونار سولشاير مدرب نادي مانشستر يونايتد بنفي جميع الأنباء التي أشارت إلى احتمالية رحيل بوجبا عن الفريق.

وقال سولشاير في تصريحات صحفية: "‏لم أسمع أبدأ بول بوجبا يطلب الرحيل من مانشستر يونايتد فهو جزء من خططنا المستقبلية وهو يعرف ذلك تماما".

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موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليفربول غدا الأحد 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ترتيب مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.