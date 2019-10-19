رياضة | مهاجم برشلونة يدون اسمه في تاريخ البلوجرانا ويطارد ميسي

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تمكن مهاجم برشلونة من تسجيل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي، وذلك بعدما سجل أحد أهداف برشلونة ضد إيبار .

مهاجم برشلونة يدون اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ برشلونة

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن لويس سواريز مهاجم برشلونة دون اسمه في تاريخ البلوجرانا، من خلال مباراة برشلونة ضد إيبار .

وأشارت الصحيفة الإسبانية المقربة من برشلونة، أن مهاجم برشلونة واصل تقدمه في قائمة أفضل هدافي البرسا عبر التاريخ، وذلك بعدما سجل أحد أهداف برشلونة ضد إيبار .

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وتابعت الصحيفة المذكورة أعلاه، أن لويس سواريز مهاجم برشلونة أصبح في المركز الرابع في قائمة أفضل هدافي الفريق عبر التاريخ، حيث وصل إلى الهدف رقم 184 خلال 256 مباراة، ليعادل رقم جوزيه سماتييه أسطورة برشلونة .

مهاجم برشلونة يطارد ميسي

وأنهت، أنه لايتفوق على مهاجم برشلونة في هذه القائمة إلا 3 لاعبين، هم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صاحب المركز الأول برصيد 605 أهداف، وسيزار رودريجيز برصيد 232 هدفًا، ولاسزي كوبالا وسجل 192 هدفًا .

وكان ملعب إيبورا قد شهد تفوق برشلونة ضد إيبار بثلاثية دون رد، بتوقيع الثلاثي الهجومي أنطوان جريزمان وليونيل ميسي ولويس سواريز .

وبنتيجة مباراة اليوم يصل رصيد برشلونة إلى 19 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني مؤقتًا، وبفارق نقطة وحيدة عن ريال مدريد الذي له مباراة أقل، بينما يتجمد رصيد نادي إيبار عند 9 نقاط في المركز الرابع عشر.