شكرا لقرائتكم الجبلاية : طلبات حسام البدري مع منتخب مصر "لا تناقش"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبدى جمال محمد على نائب رئيس اتحاد الكرة، استعداد اتحاد الكرة لتلبية كل مطالب المنتخبات الوطنية وخاصة المنتخب الأول، موضحا أن طلبات البدرى أو غيره من المدربين للمنتخبات الوطنية أوامر، خاصة أن اللجنة تعهدت منذ تعيينها على توفير كافة سب الدعم للمنتخبات حتى تستعيد مجدها.

وقال إن اللجنة حرصت منذ البداية على توفير كل مطالب المنتخبات الوطنية، وأن شغلها الشاغل حاليا هو تنفيذ كل ما يطلبه حسام البدري مع المنتخب الأول وشوقي غريب مع الأولمبي وربيع ياسين مع الشباب، بجانب منتخبات الصالات والشاطئية والكرة النسائية.

وتابع نائب رئيس اتحاد الكرة، ستكون مطالب البدري على طاولة اللجنة الخماسية في أول اجتماع وسيتم الموافقة عليه بعد مخاطبة أكثر من اتحاد لمواجهته في بداية المعسكر الذي ينطلق 11 نوفمبر ويستمر حتى 19 من الشهر ذاته.

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وخاض المنتخب الوطني الأول معسكرا خلال الأجندة الدولية الماضية واجه خلالها بوتسوانا في الودية التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف أحرزه حمدي فتحي لاعب الأهلي الحالي.

ويقود المنتخب الوطني الأول حاليا حسام البدري الذي تولى المسئولية عقب إقالة المدرب المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني السابق الذي فشل في قيادة الفراعنة ببطولة كأس الأمم الأفريقية الماضية مصر 2019 التي انتهت يوليو الماضي.

ويستعد المنتخب الوطني الأول لخوض مباراته المقبلة أمام كينيا والمقرر اقامتها يوم 14 نوفمبر القادم ويسعى البدري لخوض مباراة ودية قبل مواجهة الفريق الكيني.