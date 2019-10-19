شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاولون .. محمد عنتر يؤازر الأبيض من المدرجات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد عنتر لاعب الوسط المهاجم بفريق الزمالك على التواجد بملعب السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام المقاولون مساء اليوم في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز . وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض قام باستبعاد اللاعب من قائمة المباراة لأسباب فنية. Advertisements كما تواجد هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بملعب السلام لمؤازرة الفريق الأبيض أيضا بعد عودته مؤخرا إلى القاهرة لمباشرة مهام عمله بمجلس إدارة القلعة البيضاء جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك ضد المقاولون .. محمد عنتر يؤازر الأبيض من المدرجات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.