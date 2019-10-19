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مانشستر سيتي يستعيد وصافة الدوري الإنجليزي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فريق مانشستر سيتي وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بفضل الفوز على مضيفه كريستال بالاس 2 - صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة.

ورفع سيتي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن المتصدر الذي يلتقي الأحد مع مضيفه مانشستر يونايتد.

وحسم سيتي الفوز في غضون دقيقتين فقط، حيث تقدم البرازيلي جابريل جيسوس بهدف في الدقيقة 39، وبعد دقيقتين فقط أضاف الجناح الإسباني ديفيد سيلفا الهدف الثاني للفريق الضيف.

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