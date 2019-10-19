قبل الهلال.. النصر يتخطى الرائد بثنائية

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

فاز النصر على نظيره الرائد 2- صفر، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

سجل هدفي النصر المغربي عبد الرزاق حمدالله عند الدقيقة ” 18″ ويحيى الشهري عند الدقيقة “93”.

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النتيجة رفعت رصيد النصر إلى 11 نقطة في المركز السادس وله مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد الرائد عند 5 نقاط وتراجع إلى الرابع عشر.

ويحل النصر ضيفاً على الهلال الأحد 27 أكتوبر الحالي في قمة الجولة الثامنة، فيما يحل الرائد ضيفاً على ضمك الجمعة المقبل في ذات الجولة من الدوري المحلي.