شكرا لقرائتكم صور.. الزمالك يصل ملعب السلام لمواجهة المقاولون فى الدوري المصري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ملعب السلام استعدادا لمواجهة المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. ومن المقرر أن يعلن الصربي ميتشو المدير الفني للفريق عن التشكيل بعد قليل ويجري بعدها اللاعبون عمليات الأحماء. Advertisements جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد. كما عقد أمير مرتضي المشرف العام علي الكرة بالزمالك، جلسة سريعة مع إمام عاشور صانع ألعاب الفريق قبيل خوض عمليات الاحماء في حضور الصربي ميتشو المدير الفني للفريق ومصطفي فتحي صانع ألعاب الفريق.

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