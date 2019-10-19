بث مباشر .. مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم بالدوري المصري

يقدم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مباراة الزمالك والمقاولون ، يخوض فريق الزمالك تحد جديد له في الدوري المصري خلال الجولة الخامسة أمام المقاولن العرب، عقب تقديم جدول الدوري بسبب

تأجيل مواجهة القمة بين قطبي الكرة الأهلي والزمالك ضمن الجولة الرابعة، والتي كان من المقرر إقامتها غدا الأحد.

يتواجه الطرفان على أرضية ملعب

السلام في تمام السعاة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرياض، العاشرة بتويقت أبوظبي، على قناة أون سبورت.

تشهد مباراة الزمالك والمقاون العرب تواجد طاقم تحكيم مصري بإدارة محمود البنا كحكم للساحة، ويساعده سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكما رابعًا.