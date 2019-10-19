الدوري المصري .. تشكيل الزمالك المتوقع أمام المقاولون.. البلدوزر مهاجما...

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جدة - عمرو شويل الدوري المصري .. التشكيل المتوقع للزمالك أمام المقاولون



يستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب، فى الثامنة من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى المصري، المقرر إقامتها على ستاد السلام.

يسعى الزمالك لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراته أمام المقاولون العرب لتحقيق عدد من الأهداف، أولها التقدم فى جدول مسابقة الدورى الممتاز، بعد التعادل الأخير الذى حققه الأبيض أمام نادى مصر، فى المباراة التى جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة، بهدف لكل فريق، والذى تسبب فى إهدار أول نقطتين للأبيض فى مسابقة الدورى هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة.

الدوري المصري .. أرقام المقاولون

فيما تساوى معه المقاولون فى الرصيد من النقاط، إلا أن الذئاب يسبقه فى الترتيب حيث أحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف، حيث أحرز 4 أهداف فيما أكتفى الأبيض بإحراز 3 أهداف.

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يسعى الزمالك لتحقيق الفوز في المباراة ليكون دفعة معنوية للاعبين قبل المواجهة المرتقبة أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإعادة المباراة بين الطرفين لحسم تأهل الفائز منهما إلى دور المجموعات بالبطولة الإفريقية بينما سيشارك الخاسر في دور الـ32 مكرر من بطولة الكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الفريق السنغالي بهدفين مقابل هدف.

الدوري المصري .. التشكيل المتوقع

والتشكيل المتوقع أن يدفع به الصربى ميتشو في مباراة الزمالك والمقاولون مكون من:"محمد عواد فى حراسة المرمى، حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافي في خط الدفاع، طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى ويوسف أوباما ومحمد أوناجم، مصطفى محمد في خط الهجوم".