رياضة | نجم المنتخب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز ووفاؤه للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم المنتخب يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك وبيراميدز ووفاؤه للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسن "كوكا" مهاجم فريق سبورتنج براجا البرتغالي، أنه تلقى العديد من العروض خلال الفترة الماضية كان أبرزها إمكانية التعاقد مع الزمالك أوبيراميدز، ولكنه رفض هذه العروض احتراما للنادي الأهلي الذي تربى بين جدرانه.

وقال "كوكا" في تصريحات عبر برنامج "الماتش" والمذاع عبر شاشة "صدى البلد" :"أحد وكلاء اللاعبين القريبين من نادي الزمالك تحدث معي للانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء".

وتابع :"هذا الوكيل كان قريب من أعضاء مجلس إدارة الزمالك، لكنني رفضت لرغبتي في الاستمرار بالاحتراف بجانب رغبتي إذا عدت إلى مصر بالانتقال للأهلي".

Advertisements

وأكمل :"نفس السيناريو تكرر مع بيراميدز في الصيف قبل الماضي وتحديدًا بعد كأس العالم الأخير إلا أنني رفضت لنفس السبب".

وأختتم :"الأهلي لم يتحدث معي من قريب أو من بعيد للعودة، هدفي حاليًا الاستمرار في الاحتراف".

يذكر أن كوكا صاحب الـ26 عامًا بدأ مسيرته مع الأهلي في 2011 قبل أن يرحل للبرتغال عبر فريق ريو أفي، وانتقل كوكا إلى فريق سبورتنج براجا في صيف 2015 تخلله فترة على سبيل الإعارة مع فريق أولمبياكوس اليوناني في الصيف الماضي.

وشارك كوكا في سبع مباريات مع براجا خلال هذا الموسم نجح من خلالها في تسجيل هدف وصنع آخر.