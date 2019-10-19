غرناطة يصعد للمركز الثاني بفوزه على أوساسونا









اسماء السيد - قفز غرناطة إلى المركز الثاني في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مؤقتا عقب فوزه 1-صفر على ضيفه أوساسونا بفضل هدف دومينجوس دوراتي من ضربة رأس في الشوط الأول الجمعة.

واستغل دوراتي وجوده دون رقيب داخل منطقة الجزاء ليرتقي عاليا ويقابل تمريرة عرضية من ركلة حرة بضربة رأس في الشباك بالدقيقة 38.

وفي مباراة متوازنة لم يشكل أوساسونا أي تهديد على مرمى غرناطة حيث ظل المهاجم تشيمي أفيلا وحيدا في المقدمة.

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واستكمل أوساسونا المباراة بعشرة لاعبين منذ طرد فران مريدا في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وكان هدف دوراتي كافيا ليرفع رصيد غرناطة إلى 17 نقطة متأخرا بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد المتصدر الذي سيواجه ريال مايوركا غدا السبت خارج أرضه.

وسيلعب برشلونة، ثالث الترتيب برصيد 16 نقطة، خارج أرضه مع إيبار بينما يستضيف أتليتيكو مدريد، بالمركز الرابع برصيد 15 نقطة، بلنسية.

ملخص المباراة: