ثنائية باسينسيا تقود فرانكفورت للفوز على ليفركوزن









اسماء السيد - أهدر باير ليفركوزن فرصة نادرة لتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم الجمعة بخسارته 3-صفر خارج ملعبه أمام اينتراخت فرانكفورت بفضل ثنائية البرتغالي جونسالو باسينسيا.

وكان يمكن لليفركوزن اعتلاء القمة بفارق نقطة واحدة عن المتصدر الحالي بروسيا مونشنجلادباخ في حال فوزه على مستضيفه الذي قدم أداء قويا في الشوط الأول وسرعان ما هيمن على المباراة.

وتقدم أصحاب الأرض بثنائية عبر باسينسيا قبل حتى أن يدخل ليفركوزن في أجواء المباراة.

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ووضع باسينسيا فرانكفورت في المقدمة في الدقيقة الرابعة قبل أن يضاعف النتيجة في الدقيقة 17 عبر ركلة جزاء أرسل خلالها الحارس لوكاش هرادتسكي في الاتجاه الخاطئ.

وتصدى فريدريك رونو حارس فرانكفورت لسلسلة من الفرص الخطيرة في الشوط الثاني بينها ضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع عبر لوكاس الاريو ليحافظ على أفضلية الهدفين قبل أن يضيف باس دوست الهدف الثالث في الدقيقة 80.

ووضع الانتصار فرانكفورت في المركز السابع برصيد 14 نقطة متقدما على ليفركوزن بفارق الأهداف.

وسينتقل المتصدر مونشنجلادباخ برصيد 16 نقطة لمواجهة بروسيا دورتموند غدا السبت بينما يواجه بايرن ميونيخ حامل اللقب وصاحب المركز الثالث برصيد 14 نقطة منافسه أوجسبورج.