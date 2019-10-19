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حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، كاف يُنعش خزينة الاهلي بـ450 ألف دولار

كاف يُنعش خزينة الاهلي بـ450 ألف دولار

 

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