حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، كاف يُنعش خزينة الاهلي بـ450 ألف دولار كاف يُنعش خزينة الاهلي بـ450 ألف دولار فايلر يُعلّق على أنباء تدريب منتخب سويسرا.. اعرف التفاصيل شيكابالا وجمعة خارج قائمة الزمالك أمام المقاولون.. وعودة مصطفى فتحى حكم نهائى الكان يدير مواجهة الزمالك وجينيراسيون Advertisements محمود البنا حكما لمباراة الزمالك والمقاولون غدا جينيراسيون السنغالى يقسم وصول البعثة على 3 دفعات استعدادا للزمالك كاف يحدد السابعة مساء موعداً لمباراة المنتخب الأولمبى أمام مالى بافتتاح أمم افريقيا الاتحاد السكندرى يُرسل احتجاجاً ضد طاقم تحكيم مباراة وادى دجلة

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