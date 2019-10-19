شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. تيجانا يقدم واجب العزاء فى وفاة الطفل الزملكاوى أدهم الكيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك، واجب العزاء إلى والد الطفل أدهم الكيكي، الذي وافته المنية قبل مباراة السوبر المصري التى جمعت الأبيض مع الأهلى خلال الشهر الماضى.

وتوفى الطفل أدهم الكيكى فى حادث سيارة وقرر اتحاد الكرة بعد ذلك الوقوف دقيقة حدادا على روح الطفل الراحل قبيل مباريات الأسبوع الأول من النسخة الجارية بالدورى الممتاز وحرص مجلس إدارة الزمالك ولاعبى الفريق أيضاً على دعم والد الطفل.

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وجاء تقديم إسماعيل يوسف "تيجانا" لواجب العزاء بالنيابة عن مسئولى نادى الزمالك فى العزاء الذى تواجد به أيضا شيكابالا قائد الفريق الذى وقف بجوار والد الطفل أدهم الكيكى لتلقى واجب العزاء اليوم الجمعة على هامش تنظيم جماهير الفريق الأبيض ذكرى رحيل الطفل أدهم الكيكي فى ميدان لبنان بالمهندسين.



تيجانا يقدم واجب العزاء فى وفاة الطفل الزملكاوى أدهم الكيكى