شكرا لقرائتكم خبر عن كاسونجو يكشف مستجدات أزمته مع الوداد واجتماعه بالزمالك فى أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من الكونغولى كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك عن تمسكه بتقديم شكوى ضد الوداد المغربى بسبب أزمته مع النادى المغربى موضحاً إنه سيحضر إلى القاهرة خلال شهر أكتوبر الجارى للاجتماع مع إدارة الزمالك للحديث حول موقفه.

واستقر الكونغولى كاسونجو على تقديم شكوى فى الوداد المغربى بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب أزمته مع الفريق المغربى عقب إعارته من النادى الأبيض إلى نظيره المغربى حيث يستند فى شكواه الذى أعدها لتقديمها إلى "فيفا" إلى أن الوداد قام باستعارته من الزمالك وحصل على البطاقة الدولية الخاصة به ثم فوجئ بأنه لم يتم قيده لاكتمال قائمة الأجانب بالفريق المغربى ما جعله فى مأزق حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة فى شهر يناير المقبل للانتقال إلى نادٍ آخر.

وتحدث كاسونجو مع مسئولى الزمالك حول تقديمه شكوى ضد الوداد المغربى ليتحدث مسئولو الأبيض مع اللاعب لمحاولة حل الأزمة بصورة ودية أولاً وحال تعنت الوداد يتم تصعيد المسألة وهو ما نقله اللاعب حالياً إلى إدارة الزمالك لذلك تمسك بتقديم شكوته وأصبح كاسونجو غير مرتبط بأى نادٍ خلال الوقت الحالى، بعد فسخ تعاقده مع نادى الوداد المغربى، الذى ضم اللاعب على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الصيفى الأخير، فى إطار صفقة انتقال محمد أوناجم لاعب الوداد لصفوف القلعة البيضاء حيث لا يحق لكاسونجو العودة لصفوف الزمالك مرة أخرى، بسبب غلق باب القيد واكتمال عقد المحترفين الأجانب بالقائمة البيضاء، لوجود الخماسى حمدى النقاز وفرجانى ساسى وأشرف بن شرقى ومحمد أوناجم وخالد بوطيب مع الوضع فى الاعتبار أن أحدهم يعامل كمصرى وفقًا لقرار اتحاد الكرة فى الآونة الأخيرة.