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شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 مباراتين ضمن الجولة الـ4 من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف فريق الاتحاد السكندري نظيره وادي دجلة ، وتقابل فريقا الإسماعيلي وحرس الحدود في ختام مباريات اليوم.
تعادل الاتحاد ووادي دجلة 1/1
تعادل فريقا الاتحاد السكندري ووادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ، تقدم وادي دجلة عن طريق مروان حمدي وتعادل للاتحاد السكندري خالد قمر ، ليصل فريق وادي دجلة للنقطة الثانية محتلا بها المركز الـ 16 ، فيما وصل رصيد الاتحاد السكندري للنقطة السابعة محتلا بها المركز الخامس في جدول الدوري.
فوز حرس الحدود علي الإسماعيلي بهدف نظيف
حقق فريق حرس الحدود الفوز علي نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه عمرو الحلواني في الدقيقة 82 من عمر المباراة ، التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.
بهذة النتيجة يصل فريق حرس الحدود للنقطة 6 في المركز السادس ، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 6 في المركز التاسع من جدول الدوري.
وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :
ترتيب هدافي الدوري
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