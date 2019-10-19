شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الجمعة 18 / 10 / 2019 مباراتين ضمن الجولة الـ4 من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف فريق الاتحاد السكندري نظيره وادي دجلة ، وتقابل فريقا الإسماعيلي وحرس الحدود في ختام مباريات اليوم.

تعادل الاتحاد ووادي دجلة 1/1

تعادل فريقا الاتحاد السكندري ووادي دجلة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم ، تقدم وادي دجلة عن طريق مروان حمدي وتعادل للاتحاد السكندري خالد قمر ، ليصل فريق وادي دجلة للنقطة الثانية محتلا بها المركز الـ 16 ، فيما وصل رصيد الاتحاد السكندري للنقطة السابعة محتلا بها المركز الخامس في جدول الدوري.

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فوز حرس الحدود علي الإسماعيلي بهدف نظيف

حقق فريق حرس الحدود الفوز علي نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف أحرزه عمرو الحلواني في الدقيقة 82 من عمر المباراة ، التي أقيمت اليوم ضمن مباريات الجولة الرابعة للدوري.

بهذة النتيجة يصل فريق حرس الحدود للنقطة 6 في المركز السادس ، بينما يتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 6 في المركز التاسع من جدول الدوري.

وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :