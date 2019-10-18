شكرا لقرائتكم خبر عن غداً بالدوري المصري.. الزمالك يواجه ذئاب الجبل بحثاً عن العودة للإنتصارات والان مع التفاصيل

تستكمل غدا مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم حيث يلتقى نادى الزمالك مع نظيره المقاولون العرب على ملعب استاد السلام فى تمام الساعة الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة .

وقد أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو ، عن قائمة الفريق

وضمت القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحى .

خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام - حازم إمام - حمدى النقاز- محمد عبد الشافي .

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خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - أحمد سيد زيزو - محمد أونجم - أشرف بن شرقي - إسلام جابر - يوسف أوباما - كريم بامبو - إمام عاشور - مصطفي فتحى .

الهجوم : خالد بو طيب - مصطفي محمد .

وعلى الجانب الاخر اعلن عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب عن قائمة الفريق لمواجهة الزمالك والتى ضمت كلا من : محمود أبو السعود، أمير عابد، محمد سمير، إيراهيم صلاح ، كريم مصطفي، حسن الشامي، أحمد الشيمي، فاروقا نور الدين، عبدالله ياسين، سيف الجزيري،محمد طلعت، فادي نجاح، محمد سالم، محمود فاروق، عبدالعزيز موسي، أحمد سيد، شكري نجيب

ويفتقد المقاولون معروف يوسف لاعب وسط الفريق بسبب بند في عقد إعارة اللاعب من القلعة البيضاء إلى ذئاب الجبل يمنع اللاعب من خوض المباراة مع المقاولون ضد الزمالك.

كما يفتقد المقاولون أيضاً لخدمات صانع ألعابه طاهر محمد طاهر والذي يعاني من شد من الدرجة الثانية في العضلة الخلفية، حيث رفض الجهاز الفني المجازفة باللاعب أمام الزمالك مع عدم اكتمال شفاءه.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 7 نقاط ،بينما يأتى المقاولون العرب فى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط بفارق الاهداف .

يذكر أن، لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت عن طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب التي ستقام غدا السبت في الدوري المصري الممتاز ويتكون طاقم الحكام من: محمود البنا حكما للساحه ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي ومعهم طارق سامي حكما رابعا.