غرناطة يهزم أوساسونا ويقفز إلى وصافة الدوري الإسباني

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جدة - بواسطة طلال الحمود - قفز فريق غرناطة للمركز الثاني بالدوري الإسباني لكرة القدم، بشكل مؤقت، عقب فوزه الصعب على أوساسونا 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة التاسعة من المسابقة.
ويدين غرناطة بالفضل في هذا الفوز للاعبه دومينغوس دوارتي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38.
ورفع غرناطة رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، وبفارق نقطة امام برشلونة صاحب المركز الثالث، وتوقف رصيد أوساسونا عند 11 نقطة في المركز الحادي عشر. ويلعب ريال مدريد مع مايوركا السبت فيما يلعب برشلونة مع إيبار في ذات اليوم.
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