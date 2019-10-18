الموجز
كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن ريال مدريد يراقب الموقف داخل ليفربول في الوقت الحالي من أجل الحصول على خدمات محمد صلاح أو ساديو ماني في الصيف المقبل.
وذكر موقع "ديفنسا سنترال" الإسباني أن ريال مدريد يراقب عن كثب في الوقت الحالي تحركات محمد صلاح وساديو ماني مع وجود إمكانية لتقديم عروض إلى ليفربول من أجل الحصول على خدمات أحدهما في صيف 2020.
وأوضح الموقع أن الموقف داخل ليفربول خلال الوقت الحالي وصل إلى مرحلة ملتهبة، وهو ما سيدفع يورجن كلوب إلى إمكانية التخلي عن خدمات محمد صلاح أو ساديو ماني في الصيف القادم.
وشهدت الفترة الماضية خلاف بين محمد صلاح وساديو ماني في مباراة ليفربول أمام بيرنلي بسبب عدم تمرير اللاعب المصري إحدي الكرات لزميله السنغالي.
وأعلن ساديو ماني في وسائل الإعلام أن الأمر انتهى تمامًا معتبرًا ما قام به أنه سلوك إنفعالي.
كانت هذه تفاصيل خبر ريال مدريد يغازل صلاح وماني من جديد.. وكلوب يدرس التخلي عن أحدهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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