غوارديولا: دي بروين وستونز قد يلعبان مع سيتي أمام بالاس









اسماء السيد - لم يستبعد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي إمكانية مشاركة الثنائي كيفن دي بروين وجون ستونز أمام كريستال بالاس غدا السبت في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وعاد صانع اللعب البلجيكي دي بروين إلى تدريبات الفريق الأول هذا الأسبوع وذلك لأول مرة منذ أن تعرض لإصابة في أعلى الفخذ خلال فوز سيتي على إيفرتون الشهر الماضي.

كما عاد قلب الدفاع جون ستونز بعد تعافيه من مشكلة في الفخذ مشابهة لحالة الظهير الفرنسي بنجامين ميندي الذي ربما يتعين عليه الانتظار بعض الوقت قبل عودته للفريق الأول.

وقال جوارديولا في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة "عاد بعض اللاعبين من الإصابة. عاد كيفن وتدرب جون بشكل جيد في اليومين الأخيرين. ميندي سيتبعهما بقليل لكنه عاد".

وسيحاول مانشستر سيتي إعادة حملة الدفاع عن لقب الدوري إلى طريقها الصحيح على ملعب كريستال بالاس بعد أن تلقى خسارة مفاجئة في مباراته الأخيرة أمام ولفرهامبتون واندراز ما ترك فريق المدرب جوارديولا متأخرا بفارق ثماني نقاط عن ليفربول المتصدر الذي لم يخسر أي نقطة في الدوري حتى الآن.

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ولا يبدو سيتي راضيا عن توقيتات مباريات الدوري الانجليزي الممتاز في فترة عيد الميلاد بعد إعلان جداول البث التلفزيوني في تلك الفترة وقال إنها تصب في صالح ليفربول.

وسيلعب سيتي على ملعب ولفرهامبتون في 27 ديسمبر كانون الأول الساعة 07.45 مساء بالتوقيت المحلي قبل أن يستضيف شيفيلد يونايتد على ملعب الاتحاد بعدها بأقل من 48 ساعة.

أما ليفربول فسيحصل على يوم راحة إضافي بين مواجهتي ليستر سيتي في اليوم التالي لعيد الميلاد ثم أمام ولفرهامبتون يوم 29 ديسمبر.

وقال عمر برادة مدير العمليات بمانشستر سيتي إن الدوري الإنجليزي الممتاز لا يقوم بما يكفي لحماية لاعبيه وهو ما كرره جوارديولا حين قال "يبقى الحال على ما هي عليه. منذ أن جئت إلى هنا يتكرر الأمر في كل موسم. شركات البث التلفزيوني هي التي تقرر. ليس بيدنا حيلة.

"أحب اللعب يوم (البوكسينج داي). الأسر تذهب لمشاهدة المباريات في المعلب ويسافر اللاعبون. لكن النظام لا يحمي اللاعبين بشكل كاف".

وأضاف "ربما يكون المسؤولون في شركات البث يشجعون فريقا بعينه. أجرينا اجتماعات مع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز والمديرين والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا). الجميع يشعر بالرضا والسعادة ويلتقط صورا جميلة. الأمر لا يهم فقط علينا أن نلعب".