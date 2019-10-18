شكرا لقرائتكم أهلي جدة يقلب الطاولة على التعاون ويخطف الوصافة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أهلي جدة انطلاقته بعدما قلب الطاولة أمام ضيفه التعاون بفوزه عليه 3-1، ليخطف الوصافة مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله الجوهرة المشعة، في المرحلة السابعة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

وستكون هذه المباراة هي الأخيرة لمدرب الأهلي السعودي المؤقت صالح المحمدي الذي سيسلم المهمة للسويسري كريستيان غروس العائد مجدداً للفريق. واستلم المحمدي المهمة خلفاً للمدرب الكرواتي المقال برانكو وقاد الفريق في 4 مباريات حيث فاز في 3 مباريات أمام الفتح والفيحاء والتعاون، وتعادل أمام النصر.

وبدأت المباراة بهجومٍ تعاوني نتج عنه هدف بعد مرور 10 دقائق عن طريق اللاعب هيلدون راموس الذي تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس محمد العويس، وحاول الأهلي العودة سريعاً للمباراة وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها ذهبت خارج المرمى. وعند الدقيقة 22 تمكن لاعب الأهلي عبدالفتاح عسيري مم تسجيل هدف التعادل بعد تلقيه تمريرة من زميله الجزائري يوسف البلايلي ليتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة استقرت في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وواصل الأهلي هجومه وتمكن مهاجمه دجانيني تافاريس من تسجيل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله حسين المقهوي بقدمه لتستقر في شباك التعاون.

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وفي الشوط الثاني دخل التعاون بأفضلية هجومية، حيث كثف هجماته على مرمى الأهلي وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الكاميروني ليندر توامبا الذي تلقى تمريرة من زميله هيلدون راموس ليواجه المرمى ويسدد الكرة ذهبت خارج الشباك.

ورد الأهلي سريعاً وكان قريباً من تسجيل الهدف الثالث بعدما تلقى لاعبه دجانيني تافاريس كرةً مميزة من زميله عبدالفتاح عسيري ليدخل منطقة جزاء التعاون إلا أنه تباطأ في تسديد الكرة وهو ما جعل البرتغالي ماتشادو مدافع التعاون يبعدها عن مناطق الخطر. وعند الدقيقة 68 دفع مدرب الأهلي صالح المحمدي بمهاجمه السوري عمر السومة بديلاً لزميله دجانيني تافاريس.

واحتاج السومة فقط دقيقتين حتى تمكن من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 70 بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس البرازيلي كاسيو.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الأهلي إلى 14 نقطة ليتقدم إلى المركز الثاني مؤقتاً وبفارق 5 نقاط عن المتصدر الهلال، وبقي التعاون على رصيده السابق 7 نقاط ليبقى في المركز 11 مؤقتاً.