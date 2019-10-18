

أحمد أبوعقيل

تصدر هاشتاج #مليون_سلامة_يا_خطيب موقع التدوينات القصيرة تويتر، بعد إعلان أحمد فرهود الطبيب المعالج للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، أن رئيس القلعة الحمراء أجرى عملية حقن الفقرات والجذور العصبية بالظهرنتيجة الآلام القاسية التي شعر بها الخطيب خلال الفترة الماضية حسب موقع "يلا كورة".

وتابع :"الخطيب سبق وأن أجرى 3 عمليات جراحية من قبل في المخ والرقبة والظهر ومن ثم تم الاتجاه إلى اتباع أحد الطرق العلاجية التحفظية لتجنب إجراء التدخل الجراحي الرابع".

وشدد الطبيب المعالج لرئيس الأهلي :"الخطيب في حاجة شديدة إلى الراحة التامة لمدة زمنية لن تقل عن 3 أسابيع من أجل التعافي من آلام الظهر التي تعرض لها مؤخرًا".

وتفاعل جمهور النادي الأهلى على مواقع التواصل بعد الأعلان عن تدهور صحة الخطيب داعين له بالشفاء العاجل.

وقالت صفحة بايم ريبا:" مليون سلامه يا خطيب الف سلامه عليك يا بيبو، رمز الروح الرياضه والأخلاق الرياضه الناس بتغلط فيك عشان حضرتك محترم مش بترد بس أحب أقول لحضرتك أن العيب لو ما طلعش من أهل العيب مش يبقا عيب وكل إناء يفيض بما فيه وحضرتك خير مثل للاحترام والروح الرياضه ألف سلامة".

أحمد الشرقاوي قال:" لاشئ يعادل النية الطيبة افعل ماتشاء واتركهم يفهمونك كما يشاءون".

جيهان علي تمنت الشفاء للكابتن الخطيب :" ربنا يشفيك ويعافيك يا حبيب الملايين، الأدب والإحترام والأخلاق العاليه، كلها صفات ربنا زرعها فيك".

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كانت هذه تفاصيل خبر هاشتاج #مليون_سلامة_يا_خطيب يتصدر تويتر بعد الإعلان عن تدهور صحته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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