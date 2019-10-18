شكرا لقرائتكم رباعي الزمالك المصاب مهدد بالاستبعاد من مواجهة ذئاب الجبل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقلصت فرص الرباعى محمود عبد الرازق و عبد الله جمعة وعمر السعيد ومحمد عبد الغنى لاعبى الزمالك فى اللحاق بمباراة المقاولون العرب، المقرر لها غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، المقرر إقامتها على ستاد السلام.

ويعد الثلاثى من العناصر الأساسية بالزمالك إلا إن الإصابات المختلفة التى لحقت بهم تهدد من تواجدهم ضمن قائمة الفريق الأبيض فى لقاء الغد وسيحسم الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض، أمر الثلاثى بعد مران اليوم الجمعة.

ومن المقرر أن يعلن الصربى ميتشو خلال الساعات الجارية، قائمة الزمالك التى ستدخل معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب والتى يعد الثلاثى أبرز المهددين بالاستبعاد منها للإصابة.