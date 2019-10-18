شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض التفريط فى سعد سمير ومحمد هانى فى الانتقالات الشتوية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على عدم التفريط فى ثنائى دفاع الفريق سعد سمير ومحمد هانى خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، ورغم عدم مشاركة سعد سمير ومحمد هانى فى مباريات الأهلى الأخيرة، إلا أن فايلر يرى أن تواجد الثنائى مهم نظراً لقناعته التامة بإمكانياتهما الفنية والبدنية.

ولم يحصل سعد سمير على فرصة المشاركة منذ عودته من فترة الإصابة الطويلة بعد اجرائه جراحة على مستوى الرباط الصليبى الخلفى، فيما يعتمد فايلر على أحمد فتحى فى مركز الظهير الأيمن بشكل أساسى، فيما لم يشارك محمد هانى سوى فى عدد قليل من الدقائق منذ تولى فايلر المسئولية خلفاً لمارتن لاسارتى المدير الفنى السابق، والذى كان يعتمد على محمد هانى بشكل أساسى خلال فترة توليه المسئولية.

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وتحدث سعد سمير ومحمد هانى مع سيد عبد الحفيظ عن إمكانية رحيلهما عن الفريق خلال الميركاتو الشتوى القادم، حال تلقيهما عروضاً جيدة، إلا أن عبد الحفيظ أبلغ الثنائى بأن ملف رحيلهما مُغلق بقرار من فايلر حتى نهاية الموسم الجارى على أقل تقدير.