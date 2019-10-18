شكرا لقرائتكم أحمد الكاس: الأوليمبى سيقاتل من أجل تحقيق حلم الصعود... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد الكاس المدير الفنى لنادى الأوليمبي، أن الفريق خاض فترة إعداد متميزة تخللها عدد من المباريات الودية المتدرجة حتى وصل لمستوى بدنى جيد، فضلاً عن إبرام عدد من الصفقات المميزة وأصحاب الخبرات لتكون إضافة كبيرة للفريق خلال الموسم الجديد .

وقال الكاس أن مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس طارق السيد يساند الجهاز الفني والفريق بشكل كبير لتحقيق حلم المنافسة والصعود بعد توفير كافة الإمكانات ويتبقي لنا أن يحالفنا التوفيق والدعم والمساندة من جماهير وأعضاء النادي الأوليمبى " .

واختتم " سنقاتل من أجل تحقيق حلم الصعود والعودة بعد غياب فترة طويلة عن الدورى الممتاز .

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يبدأ النادى الأوليمبي مشواره فى الممتاز "ب" يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة دكرنس وضربة البداية نحو تحقيق حلم الصعود للدورى الممتاز.

وحرص الثلاثي ايهاب الكأس و محمد محمود بكر وعز الدين عبد الجواد على مؤازرة الفريق فى تدريباته استعدادا لضربة البداية قبل مواجهة دكرنس الثلاثاء المقبل لتحفيز اللاعبين ومساندة الجهاز الفنى من أجل تحقيق حلم أبناء الأوليمبي .