اليويفا يحظر جماهير أياكس من الرحلة إلى تشيلسي









اسماء السيد - قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) إنه حظر أياكس أمستردام من بيع تذاكر مباراته ضد مستضيفه تشيلسي الشهر المقبل في دوري أبطال أوروبا بسبب شغب جماهيره في المباراة الماضية في بلنسية.

وقرر اليويفا تغريم أياكس مبلغ 50 ألف يورو (55615 دولارا) بسبب سلوك جماهيره في الفوز 3-صفر في بلنسية في وقت سابق من الشهر الحالي بالإضافة إلى 18 ألف يورو بسبب "التصرفات غير المناسبة من الفريق".

وأضاف اليويفا في بيان "لجنة الانضباط قررت... حظر أياكس من بيع تذاكر مباراة الفريق التالية خارج أرضه في بطولة تابعة لليويفا".

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وقال بطل هولندا، الذي مُنح 30 يوما للتواصل مع بلنسية من أجل تحمل تكاليف الأضرار التي سببتها جماهيره باستاد ميستايا، في بيان إنه سيطالب اليويفا بمزيد من المعلومات.

ويحل أياكس متصدر المجموعة الثامنة ضيفا على ستامفورد بريدج في الخامس من نوفمبر تشرين الثاني.

كما حظر اليويفا فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني من بيع تذاكر مباراتيه المقبلتين خارج أرضه ضد ستاندار لييج وأرسنال في الدوري الأوروبي يومي السابع و28 نوفمبر.

وعوقب فرانكفورت بسبب مشاكل جماهيره بالإضافة إلى تأخر انطلاق مباراته ضد مستضيفه فيتوريا جيمارايش والتي انتهت بفوز الفريق الألماني 1-صفر.