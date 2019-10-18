رياضة | جدول الليجا مهدد بسبب مباراة الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول الليجا مهدد بسبب مباراة الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن مُباراة الكلاسيكو تم تأجيلها ولن تلعب في 26 أكتوبر أو 18 ديسمبر المقبل.

ونشرت التقارير أن لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم منحت الأندية مهلة جديدة حتى يوم الإثنين للتوصل إلى اتفاق على موعد جديد.

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وأوضحت صحيفة ماركا أن رابطة الليجا تقترح على لجنة المنافسات إقامة مباراة الكلاسيكو في يوم السبت 7 ديسمبر، حيث إن التوقيت المقترَح سيتسبّب في تغيير مواعيد وتوقيتات مباريات الجولة 16، تحديداً مباراة ريال مدريد وإسبانيول، ومباراة مايوركا وبرشلونة.