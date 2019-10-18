شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور أبوريدة.. وزير الرياضة يبحث مع رئيس الكاف إنهاء إجراءات اتفاقية المقر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، وبحضور المهندس هانى أبو ريده عضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولى والإفريقى لكرة القدم واللواء أحمد ناصر رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية "الاوكسا" وذلك بمقر وزارة الشباب والرياضة.
وتناول اللقاء بحث وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة باتفاقية المقر الخاصة بالاتحاد الإفريقى لكرة القدم (كاف) وذلك تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها بشكل نهائي وفقاً للمتطلبات المطروحة من قبل الكاف وفى ضوء القوانين واللوائح المصرية المنظمة لذلك.
واستعرض وزير الرياضة خلال اللقاء كافة الاستعدادات الجارية والخاصة باستضافة مصر لمنافسات بطولة كاس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتي ستقام خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القادم، والمؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وخلال اللقاء أكد الدكتور أشرف صبحى أن مصر أصبحت تمتلك حالياً من الخبرات البشرية والإمكانات اللوجستية والبنية التحتية الرياضية ما يؤهلها لاستضافة مختلف الأحداث الرياضية الإفريقية والعالمية ، الأمر الذى انعكس بوضوح خلال استضافة مصر لفعاليات بطولة كأس الأمم الافريقية لكرة القدم مصر 2019،
ومن جانبه أكد أحمد أحمد أن الكاف يعول كثيراً على مصر وعلى دورها الرائد على مستوى القارة وعلى إمكاناتها الفنية والإدارية والبشرية التي تساهم بشكل كبير في رفعة شأن كرة القدم الأفريقية.
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