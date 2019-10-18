شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري: معروف ظلمنا ونطالب بإعادة النظر في حكام مبارياتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدي طارق هاشم عضو مجلس إدارة نادي المصري عدم رضاه عن مستوي محمد معروف حكم مباراة فريقه والمقاصة التي أقيمت اليوم وانتهت بفوز المقاصة بهدف نظيف احرزه صلاح امين في الدقيقة 85 من عمر المباراة عن طريق ركلة جزاء.

وقال طارق هاشم ان ركلة الجزاء التي احتسبها محمد معروف ضد المصري غير صحيحة بشهادة خبير التحكيم احمد الشناوي محلل الحكام في قناة اون سبورت ، مضيفا : لابد ان يقوم جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بإعادة النظر في الحكام الذين يديرون مباريات المصري حتي لا يظهر الحكام بمثل هذا المستوي.

واختتم طارق هاشم تصريحاته مؤكدا ان محمد معروف تأثر ببيان نادي مصر للمقاصة الذي رفض تعيينه قبل المباراة ، وعلي معروف ان يراجع تسجيل المباراة ويعيد تقييم نفسه مرة أخرى حتي لا تتكرر أخطاءه في المباريات المقبلة للدوري.