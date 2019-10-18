شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافي الدوري المصري اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس 17 / 10 / 2019 أربع مباريات ضمن الجولة الـ4 من بطولة الدورى المصرى حيث أستضاف الجونة نظيرة أف سى مصر، بينما واجه المصرى البورسعيدى فريق مصر المقاصة و التقى الإنتاج الحربى فريق إنبى وأختتم المباريات بمواجهة بيراميدز و سموحة .

بيراميدز يواصل نزيف النقاط ويتعادل مع سموحة سلبياً

تعادل بيراميدز مع نظيره سموحة سلبياً في المباراة التى جمعتهما على ستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، ليفقد نقطتين مجدداً في منافسته علي بطولة الدوري .

صلاح أمين يحصد 3 نقاط للمقاصة علي حساب المصري

حقق فريق مصر للمقاصة الفوز علي نظيره المصري بهدف نظيف أحرزه صلاح امين من ركلة جزاء ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 4 للدوري.

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الإنتاج الحربي يزيد من أوجاع انبي ويفوز عليه بهدف "رجب"

نجح فريق الانتاج الحربي في الفوز علي نظيره انبي بهدف نظيف عن طريق مهاجمه محمد رجب في الدقيقة 55 ، في المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز .

إف سي يتعادل مع الجونة 0 / 0 فى الجولة الرابعة للدوري

انتهت مباراة اف سي مصر و الجونة بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم على استاد الكلية الحربية ضمن مواجهات الجولة الرابعة للدورى ، ليرتفع رصيد الجونة للنقطة 4 فى المركز العاشر بجدول الدوري كما يرتفع رصيد اف سي للنقطة 3 فى المركز الـ14 بجدول الترتيب.





وياتى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :