ستاد الإسكندرية يوافق على استضافة لقاء النصر الليبي بالكونفدرالية

أرسل ستاد الإسكندرية موافقة على لعب فريق النصر الليبي مباراته أمام برولين أف سي بطل أوغندا، ضمن بطولة الكونفدرالية الأفريقية . وستقام المباراة يوم 27 أكتوبر الجاري، وسيقوم النصر الليبي بتسديد قيمة الايجار قبل المباراة بيوم واحد. وكان النصر أرسل خطاب إلى ستاد الإسكندرية لطب الموافقة على لعب مباراة ذهاب الكونفدرالية أمام برولين أف سي، وكذلك خوض تدريب على الملعب يومي 25 و 26 أكتوبر الجاري.

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