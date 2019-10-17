رياضة | الأهلي يتلقى الدعم من أندية الدوري بعد البيان الناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتلقى الدعم من أندية الدوري بعد البيان الناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى المسئولون في النادي الأهلي عدد من الاتصالات الهاتفية من نظرائهم في بعض أندية الدوري الممتاز شهدت تأكيدات حول تضامن هذه الأندية مع الأهلي في موقفه بشأن ضرورة انتظام جدول مسابقة الدوري وذلك بعد بيان الأهلي الذي صدر اليوم وأكد رفضه استكمال منافسات الدوري قبل خوض مباراة القمة أمام الزمالك والتي كان مقرر لها بعد غدٍ السبت قبل تأجيلها لدواعي أمنية.

وقالت مصادر إن مسؤلي عدد من الأندية أكدوا في اتصالاتهم الهاتفية مع الأهلي علي تضامنهم التام بشأن ضرورة انتظام جدول مباريات الدوري ومراعاة مبدأ العدالة تكافؤ الفرص بين جميع الأندية من أجل تحقيق الروح الرياضية بين جميع الأندية.

وأوضحت المصادر أن الأهلي في بيانه اليوم تقدم بمطالب مشروعة للغاية وجاءت لتتفق مع مطالب أندية الدوري الممتاز التي تتمسك بالضرورة هي الاخري بضرورة تطبيق مبدأ العدالة.

وأشارت إلي أن بعض الأندية تبقي علي نفس خطي الأهلي بشأن مطالبها بانتظام جدول المسابقة واحترام المواعيد التي تم الإعلان عنها قبل انطلاق المسابقة من أجل تنظيم مسابقة متميزة علي كافة الأصعدة و لتجنب سيناريو الموسم الماضي الذي شهد تخبط وعشوائية في تنظيم مسابقة الدوري.