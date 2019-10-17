رياضة | 5 لاعبين من العيار الثقيل يغيبون عن موقعة اليونايتد وليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 5 لاعبين من العيار الثقيل يغيبون عن موقعة اليونايتد وليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم الخميس 17 أكتوبر رسميا عودة ثنائي الفريق من الإصابة ولحاقهم بمواجهة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز ولكن سيغيب 5 لاعبين آخرين.

عودة بيساكا ومارسيال للمشاركة مع اليونايتد

وأكد نادي مانشستر يونايتد أن الثنائي آرون وان بيساكا وأنتوني مارسيال أصبحا جاهزين للمشاركة في مباراة ليفربول عقب تعافيهم من الإصابة.

غياب 5 لاعبين آخرين عن مانشستر يونايتد

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وعلى الجانب الأخر أكد نادي مانشستر يونايتد غياب 5 لاعبين عن مواجهة ليفربول بسبب الإصابة وهم: "بول بوجبا، دافيد دي خيا، لوك شاو، فيل جونز، إيريك بايلي".

موعد مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

ويستعد نادي مانشستر يونايتد لمواجهة نظيره نادي ليفربول يوم الأحد القادم 20 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثاني عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.